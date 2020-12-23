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Diyarbakır annelerinden Salim: O yol sizin yolunuz değil çık gel oğlum

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Diyarbakır annelerinden Salim: O yol sizin yolunuz değil çık gel oğlum

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 478'inci gününde devam etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylemde yer alan anne Zümrüt Salim, oğlunu HDP'den istediğini, evladı için sonuna kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Soğuk, kış, hastalık demeden evlatları için oturma eylemine devam ettiklerini anlatan Salim, oğlunu almakta kararlı olduğunu belirtti.

Salim, "Oğlum için buradayım. Evladım hafızlık okuyordu. Oğlum nasıl ki Kur'an kursundan çıkıyor, çıktığı gibi oğlumu kaçırıyorlar. Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladımı HDP, PKK'ya teslim etti." dedi.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Salim, şöyle konuştu:

"Oğlum Hamza, eğer beni duyuyor ve görüyorsan çık gel. Devlete teslim ol. Seni bekliyorum. Sonuna kadar buradayım. Arkadaşlarınla beraber gelin. Orada perişan oldunuz. O yol sizin yolunuz değil. Çık gel oğlum."

Baba Ömer Tokay da oğlu Mehmet için oturma eylemine katıldığını, evladının piknik bahanesiyle kaçırıldığını söyledi.

Eylemlerine büyük bir kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Tokay, şunları kaydetti:

''HDP'liler götürdü çocuğumu. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum, gel. Arkadaşların geldi, teslim oldu. Anneleriyle, babalarıyla beraberler. Kardeşlerin ve ağabeylerin seni çok seviyor. Senin yolunu gözlüyorlar.''

Kaynak: Haber Kaynağı
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