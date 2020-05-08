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Diyarbakır annelerinden Salim: Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Diyarbakır annelerinden Salim: Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 249'uncu gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemi yapan anne Zümrüt Salim, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"HDP önünde oğlum için bekliyorum. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlumu Kur’an kursundan götürdüler. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle getirsinler." diyen Salim, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. Salim, "Hamza eve dün. Ben perişan oldum. Evlat acısı çekiyoruz. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. 5 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Oğlum gel devlete, adalete teslim ol." dedi.

"Teslim ol, bu hasret bitsin"
Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlat nöbetine çocuklarına kavuşana kadar devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"HDP çocukların kaçırılmasına aracılık ediyor. HDP önünde eylemimize devam ediyoruz. Buraya gelmeyeyim de nereye gideyim? Onlarda vicdan yok. Ramazan ayında koronavirüse rağmen otuyoruz. Vicdanları varsa gelip bize destek versinler. Onlar da çocuğumuzu PKK'dan istesinler. Burada ki ailelerin hepsi kararlı. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Hepimizin çocuğu gelinceye kadar buradayız."

Aydın oğluna teslim olması çağrısında bulunarak "Kardeşlerin seni soruyor. Gel, devletine teslim ol artık bu hasret bitsin. Annen de perişan bir vaziyette, yolunu gözlüyor. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

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