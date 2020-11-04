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Diyarbakır annelerinden Salim: Sonuna kadar buradayım

Diyarbakır annelerinden Zümrüt Salim, 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza'yı beklediğini belirterek, "Sonuna kadar buradayım. Oğlumu almadan buradan gitmiyorum." dedi.
Diyarbakır annelerinden Salim: Sonuna kadar buradayım

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 429'uncu gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylemde yer alan anne Zümrüt Salim, çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam etmekte kararlı olduklarını söyledi.

"Benim oğlumu bu binaya getirdiler. 20 gün eğitim verdiler. Götürüp PKK'ya teslim ettiler." ifadelerini kullanan Salim, evladını almadan HDP'nin önünden ayrılmayacağını belirtti.

Salim, "Sonuna kadar buradayım. Oğlumu almadan buradan gitmiyorum. Evladımı sattılar, dağa gönderdiler. Allah onlara bırakmasın. Bizi burada mahkum ettiler. Bütün Türkiye’ye sesleniyorum, gelip bize yardım etsinler. Bize destek versinler. Bütün annelere de sesleniyorum, gelsinler çocuklarını istesinler, o zalimlerin elinden kurtarsınlar." diye konuştu.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise tek amaçlarının çocuklarına kavuşmak olduğunu kaydetti.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Bingöl, şöyle devam etti:

"Tuncay oğlum eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kesinlikle asker ve polisi gördüğün gibi kaç, teslim ol. Bu kuklalara inanma. Bunlar Amerika'nın kuklasıdır. Amerika bunları kullanıyor. Biz bunlardan ne umut bekleyeceğiz ki? 14 aydır kapılarında bekliyoruz, gelip de bir açıklama yapmadılar. Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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