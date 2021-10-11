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Diyarbakır annelerinden Taşçı: Dağda bir evlat bırakmayana kadar eylemimize devam edeceğiz

Diyarbakır annelerinden Taşçı, 8 yıldır evladına hasret olduğunu belirterek, "Dağda bir evlat bırakmayana kadar eylemimize devam edeceğiz. İnşallah geri gelirler." dedi.
Diyarbakır annelerinden Taşçı: Dağda bir evlat bırakmayana kadar eylemimize devam edeceğiz

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 769'uncu gününde sürüyor.

Dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

8 yıldır evladına hasret olduğunu belirten Taşçı, "Dağda bir evlat bırakmayana kadar eylemimize devam edeceğiz. İnşallah geri gelirler." dedi.

Taşçı, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Evladını 5 yıldır aradığını anlatan Demir, "Evladımızı istiyoruz. HDP çocuklarımızı nasıl götürmüşse, öyle de getirsin. Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmıyoruz. Herkes gelsin çocuğunu istesin." diye konuştu.

Demir, oğluna seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

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