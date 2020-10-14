  • BIST 1.183
  • Altın 485,211
  • Dolar 7,9299
  • Euro 9,3119
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 24 °C
»

Diyarbakır annelerinden Teker: Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım

Diyarbakır annelerinden Gülbahar Teker, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan gençlerin kendilerine umut olduğunu belirterek, "Oğlum gelene, devlete teslim olana kadar buradan kalkmayacağım." dedi.
Diyarbakır annelerinden Teker: Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 408'inci gününde devam ediyor.

Altı yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker için Muş'tan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Gülbahar Teker, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan gençlerin, kendilerine umut olduğunu söyledi.

"Oğlum gelene, devlete teslim olana kadar buradan kalkmayacağım." diyen Teker, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Teker, "Yeter artık bizden, çocuklarımızdan ne istiyorsunuz? Bütün çocuklar gelsin, teslim olsun. Oğlum hastayız, gel, teslim ol, bize sahip çık." diye konuştu.

"Oğlum Türk devletine sığın"
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren babalardan Şadin Elhaman da oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını belirtti.

Üç buçuk senedir çocuğundan haber alamadığını söyleyen Elhaman, "HDP çocuğumu kandırıp dağa göndermiş, PKK'ya teslim etmiş. Bir seneden beri burada evlat nöbeti tutuyoruz. Çocuğumdan hala haber alamadım. Çocuğumuzdan haber alana kadar 7 gün 24 saat nöbet tutacağız. 19'uncu çocuk da gelip teslim oldu. Bize umut oldu. Tek dileğim oğlumdan haber almak." ifadelerini kullandı.

Oğluna seslenen Elhaman, "Oğlum neredeysen Türk devletine, Türk askerine sığın. Türk askerine teslim ol." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AYM Üyesi Yıldırım: Yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum14 Ekim 2020 Çarşamba 14:05
  • Adalet Bakanlığı: Avukat kimlikleri bankacılık işlemlerinde geçerli14 Ekim 2020 Çarşamba 14:05
  • Diyarbakır annelerinden Teker: Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım14 Ekim 2020 Çarşamba 14:04
  • Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlıkla sürdürüyor14 Ekim 2020 Çarşamba 14:03
  • İsmail Demir: İlk prototip ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı14 Ekim 2020 Çarşamba 13:30
  • Yaşlı çiftin cinayet sanığı 'binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet14 Ekim 2020 Çarşamba 13:29
  • İdlib'in Cisr-eş Şuğur ilçesi kırsalı bombalandı: 2 ölü, 13 yaralı14 Ekim 2020 Çarşamba 12:54
  • AYM: Bir üyenin yaptığı paylaşımlar AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz14 Ekim 2020 Çarşamba 12:53
  • Dün düzenlenen operasyonlarda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi14 Ekim 2020 Çarşamba 12:50
  • Giresun'da selde menfezin çöktüğü bölgeye köprü yapılıyor14 Ekim 2020 Çarşamba 12:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti