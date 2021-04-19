  • BIST 1.385
  • Altın 459,773
  • Dolar 8,0685
  • Euro 9,7015
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 22 °C
»

Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu: Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı

Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, "Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı. Bizim ciğerimizi kopardı, götürdü. Şimdi de beyinlerini zehirleyip bize karşı, devlete karşı kullanıyorlar." dedi.
Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu: Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı

İstanbul'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı için Diyarbakır'daki oturma eylemlerine katılan Türkan Mutlu, terör örgütünü lanetledi.

Üniversiteyi kazandığı yıl dağa götürülen Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, AA muhabirine, anneler olarak 1,5 yıldır Diyarbakır'da mücadele verdiklerini söyledi.

Bursa'da yaşayan, dört çocuk annesi Mutlu, terör örgütü PKK'nın daha önce dağa zorla götürülen 4 gencin videosunu yayımladığını, en son kızı Ceylan'ın görüntüsünü paylaştığını belirterek, "Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı. Bizim ciğerimizi kopardı, götürdü. Şimdi de beyinlerini zehirleyip bize karşı, devlete karşı kullanıyorlar." diye konuştu.

"Ceylan'ım okuyup öğretmen olacaktı"
Cuma gecesi kızının videosunu izlediğini, yıllardır haber alamadığı çocuğunun sağ olmasına sevindiğini dile getiren Mutlu şöyle devam etti:

"Kızımın 'annem' demesine sevindim. Kızım videoda 'Annemi çok seviyorum' diyor. Kızım konuştuğu zaman videoyu izleyenler de dikkat edecektir sürekli sağ tarafa bakarak konuşuyor. O videodaki cümleler Ceylan'ın cümleleri değil. Diğer annelerin çocuklarını da konuşturdular. Onlara öğretiyorlar, söyletiyorlar, bize karşı kullanıyorlar. Bizim eylemimiz (Diyarbakır anneleri) dağılsın diye yapıyorlar. Ben evladımın peşindeyim. Ben HDP'den hakkımı, evladımı istiyorum. Evladımı alana kadar o kapıdan kalkmam. Evladımı elimden almışlar. Ceylan'ım 17 yaşında kandırıldı. Kızımı kendilerine göre yetiştirmişler. Kesinlikle o laflar Ceylan'ıma ait değil. Eli ve ayakları titriyor. O çocuklar etki altında. Onları zorla konuşturuyorlar. Oradaki şartlar öyle. Bizim çocuklarımızı bize karşı kullanıyorlar. Bizim gündeme gelmemizi istemiyorlar. PKK da HDP de bizi evlatlarımızdan vazgeçirmeye çalışıyor. Ben hayatta evladımdan vazgeçmem. Benim Ceylan'ım okuyup öğretmen olacaktı. Ailesine, topluma hayırlı bir evlat olacaktı."

"Ceylan'ımdan vazgeçmem. Kızımı alacağım"
Kızını yıllar sonra ilk defa gördüğünü anlatan Mutlu, "Bunları ifade edemem. Ceylan'ım Balıkesir'de üniversite kazanmıştı, okuyacaktı. Allah bizim hakkımızı onların yanına bırakmasın. Çocuklarımızı elimizden alıyorlar. O şekilde zehirleniyorlar. Bize karşı, vatanına, ülkesine, devletine karşı çocuklarımızı zehirliyorlar. Ben Ceylan'ımdan vazgeçmem. Ben Ceylan'ımı istiyorum, kızımı alacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti19 Nisan 2021 Pazartesi 15:27
  • Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu: Örgüt evlatlarımızı elimizden aldı19 Nisan 2021 Pazartesi 15:27
  • 'Halit' kod adlı Bylock kullanıcısı yakalandı19 Nisan 2021 Pazartesi 15:01
  • Yargıtay, darbe girişiminde İstanbul'daki TRT binasını işgal davasında kararını verdi19 Nisan 2021 Pazartesi 14:50
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'de hayata geçirecekleri 35 projeyi açıkladı19 Nisan 2021 Pazartesi 14:45
  • Suriyeli kanaat önderi Prof. Dr. Mustafa Müslim'in cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi19 Nisan 2021 Pazartesi 14:44
  • MSB: Keskin nişancılar eğitimlerine devam ediyor19 Nisan 2021 Pazartesi 14:40
  • Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı, koronavirüsten hayatını kaybetti19 Nisan 2021 Pazartesi 14:39
  • Yavru kedilerin ‘nöbetçi annesi’19 Nisan 2021 Pazartesi 14:39
  • Evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti