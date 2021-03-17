Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ve beraberindekiler, PKK tarafından ailelerinden çalınarak kaçırılan çocuklar için oturma eylemi yapan Anneleri ziyaret etti.

Diyarbakır Annelerinin çocuklarının dağa kaçırılmasından dolayı, 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemi 562'inci gününde sürüyor.

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, beraberinde Siteler esnafı ve Yönetim kurulu üyeleri ile, oturma eylemi yapan anneleri ve babaları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren aileler, evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Taklacı ve beraberindekiler bir süre annelerle oturdu, ziyarette bulunan bazı kadınların gözyaşı döktüğü görüldü. Anneler evlatları için ağıt yaktı.

Direnişin çadırı

Başkan Taklacı, yaptığı açıklamada, anne Hacire Akar'ın oğlu için başlattığı kararlı eylemle oğluna kavuştuğunu, bunun diğer annelerin direnişini tetiklediğini ve annelere umut olduğunu söyledi.

Annelerin sadece evlatlarına kavuşmak istediğini aktaran Taklacı, "İstedikleri şeyi almadan da eylemlerine son vermeyecekler. Çünkü bu haklı mücadeleyle 23 çocuğumuz ailesine kavuştu. Bu çadır artık mazlumiyetin olduğu kadar direnişin, acının olduğu kadar umudun da çadırıdır." dedi.

"Bu büyük acıya son verelim"

Annelerin evlatlarına kavuşmak için başlattığı bu soylu direnişe destek olmak, acılarını paylaşmak ve seslerine yankı olmak için burada bulunduklarını anlatan Taklacı, şöyle devam etti:

"İster burada yer alsın isterse evinde gözyaşı döksün, bu mazlum annelerin uğradığı zulme sessiz kalmak, bu çığlığı duymamak, bu gözyaşını görmemek insanlıkla, vicdanla, ahlakla bağdaşmaz. Bu bilinçli körlük, ikircikli tutum suç ortaklığından başka neyle açıklanabilir?

Buradan tüm annelere, gerçek insan hakları savunucularına, sanatçı, sporcu, bürokrat, sendikacı, yazar, aydın, sivil toplumcu ve gazetecilere çağrıda bulunuyoruz. Kelamınızla, kaleminizle, kalbinizle, selamınızla, duanızla annelerimizin bu haklı mücadelesine destek verin. Gelin bu çocukları el birliğiyle yaşatalım, bu büyük acıya son verelim, bu hasreti bitirelim. Anneleri çocuklarına, çocukları hayatlarına kavuşturalım. Burada siyasi, politik bir mesele yok. Burada fıtratın sesi, annelerin feryadı var."

Bu kutlu direnişi başlatan, yeryüzünün en haklı mücadelesini yürüten bu mübarek annelerimize diyoruz ki, yanınızdayız, acınız acımız, evlatlarınız evlatlarımız, direnişiniz direnişimizdir." ifadelerini kullandı.