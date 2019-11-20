Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 79'uncu gününde: Herkes bize destek çıksın

Dağa 17 yaşında kaçırılan kızı için oturma eylemi yapan Süheyla Demir "Kızımı el bebek gül bebek büyüttüm. Kızım kalem tutacağına şimdi silah tutuyor. Herkes bize destek çıksın, çocuklarımızı sapa sağlam onların ellerinden kurtaralım.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 79'uncu gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan eyleme katıldığını belirtti.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle 79 gündür oturma eylemlerine devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Çocuklarımız için burada 79 yıl da bekleriz. Evimizi barkımızı bırakıp burada oturuyoruz. Çocuklarımızı sapasağlam alıp buradan mutlu ayrılmak istiyoruz. Bu emeklerimiz boşa gitmez inşallah. Bütün aileler umutla bekliyor." dedi.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

"Küçük kızım Asmin ile burada bekliyorum"

Beraberinde 1,5 yaşındaki kızı Asmin'i de getirdiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Havalar soğuk, kızım iki günde bir hasta oluyor. Bir kızımı beklerken diğerinden olmak istemiyorum. Haklı bir dava için buradayız. Bir anne çocuğunu kaybetmiş ve buraya gelmiş. Çocuklarımızı zorluklarla büyüttük. Kızımı el bebek gül bebek büyüttüm. Kızım kalem tutacağına şimdi silah tutuyor. Herkes bize destek çıksın, çocuklarımızı sapasağlam onların ellerinden kurtaralım. Çocuğu dağa gitmeyen de gelsin yanımızda otursun. Gelsinler ki sesimizi duyuralım."

HDP önünde eylem yapan teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 54'üncü gününe girdi. 11 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Halime Şehitoğlu, 4 yıl önce askerden izne gelen yeğeni Sedat Sorgun'un (25), yol kesen PKK'lı teröristlerce yanında kaçırıldığını belirtti.



Dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Celil Begdaş da evladına kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi.

Terör örgütünün yoksul insanların çocuğunu kaçırdığını vurgulayan Begdaş, "Burada oturan herkes çocuğunu istiyor. Burada zengin bir insan yok. Buradan kimse kalkmayacak. Tehditlerden korkmuyoruz. Çocuğumu getirsinler, buradan kalkayım. Burada öleceğimi bilsem dahi bir yere gitmeyeceğim. Bunların peşini bırakmayacağım." diye konuştu.

Çocuğunun kaçırılmasından sonra evlerinde huzur kalmadığını anlatan Begdaş, "Diğer çocuğumun psikolojisi bozuldu, çalışamıyor. Herkes birbirine bakıp ağlıyor ve kendi odasına geçiyor. 16-17 kilogram verdim. İçimizde ateş var. Herkes elini taşın altına koysun, bu çocuklara bir çare bulsun." ifadelerini kullandı.

Evladı kaçırılan acılı baba: Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 68'inci günde de devam ediyor. Acılı baba Süleyman Aydın, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepkisini dile getirdi. Aydın, 'Çocuklarımızı çalan onlar, bizi tehdit eden onlar, önümüzü kesen onlar. Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz, 40 yıldır bize acıdan başka ne verdiniz?' diye haykırdı.