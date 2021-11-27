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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

İzmir'de 19 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelen Esmer Kaman, "HDP'yi sorumlu tutuyorum. HDP'den önce hiçbir çocuk ziyan olmadı, dağa kaçırılmadı. Çocuklarımızı ölüm için götürüyorlar." dedi.
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ettikleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 816'ncı gününde sürüyor.

İzmir'de 2014 yılında 19 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen çocukları Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelen Esmer ve Memduh Kaman, 10 yaşındaki oğulları Muhammed Emin ile oturma eylemine dahil oldu.

Anne Kaman, 7 yıldır görmediği ve tüm aramalarına karşın hiçbir haber alamadığı oğluna hasret kaldığını söyledi.

İzmir'de ikamet ettikleri sırada çocuğunun işe gitmek için evden çıktığını ve bir daha dönmediğini anlatan Kaman, "Bugüne kadar çocuğumuzu hep bizden sakladılar. HDP'yi sorumlu tutuyorum. HDP'den önce hiçbir çocuk ziyan olmadı, dağa kaçırılmadı. Çocuklarımızı ölüm için götürüyorlar. Kahrolsun HDP. Gitsin yerin dibine girsin ki evlatlarımız geri dönsün." diye konuştu.

Oğlunun inşaatta çalıştığını ve fabrikaya girmek için başvuru evraklarını hazırladığını aktaran Kaman, işe giriş belgelerinin hala kendisinde durduğunu ifade etti.

Yaklaşık 2 yıl önce oturma eylemine katılmak istediğini fakat çevresindeki bazı kişilerin, "Oğlun gelmez, kimsenin çocuğunu getirmiyorlar." iddialarının bu kararını ertelemesine neden olduğunu dile getiren Kaman, "Ben kararımı verdim, inandım, devletimize inandım. Baktım herkesin çocuğu geliyor. Bu nedenle ben de inanarak geldim." dedi.

Oğluna seslenen Kaman, "Oğlum, her gün ağlıyorum, sızlıyorum. 7 yıldır gece gündüz bana zehir oldu. Eğer beni seviyorsan dön. Burada devlet bize kucak açmış. Seni bize teslim ederler. Oğlum, devletimize sığın, gel teslim ol." ifadelerini kullandı.

Baba Kaman da evladını götürenleri şiddetle kınadığını ve lanetlediğini belirterek, sonuna kadar eylemi sürdüreceklerini vurguladı.

"Aç da susuz da kalsam ayrılmayacağım. Çok şükür devletimiz bize kucak açtı." diyen Kaman, oğluna kavuşmayı diledi.

Muhammed Emin Kaman ise ağabeyini çok sevdiğini dile getirerek, "Aylardır, yıllardır seni bekliyorum. Annem, babam hepimiz seni özledik, ne olursun gel." dedi.

Anne ve babasına sarılan Muhammed, gözyaşı döktü.

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