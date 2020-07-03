  • BIST 116.684
  • Altın 391,377
  • Dolar 6,8484
  • Euro 7,6886
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 31 °C
»

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir anne daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir anne daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir anne daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 305'inci gününe girdi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden 10 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eylemine katılan anne Aynur Panay, Kürtçe yaptığı açıklamada, evlatları için eylem yapan anneleri televizyonda gördüğünü ve kendisinin de oğluna kavuşma umuduyla eyleme katılma kararı aldığını söyledi. Çocuğundan hiçbir haber alamadığını ifade eden Panay, diğer çocuklarının da kandırılmasından korktuğu için evini Ağrı'dan İstanbul'a taşıdığını dile getirdi. Yıllardır evladı için acı çektiğini aktaran Panay, şöyle konuştu:

"HDP oğlumu nereden getiriyorsa getirsin. Onlardan yavrumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum. Onu HDP'den başka kimden isteyebilirim? Sorun HDP'dir, başka kimse değildir. Evladım gelmeden eylemden vazgeçmeyeceğim. Çocuklarımızın geri gönderilmesini istiyoruz."

"Kürtleri ciğerinden vurdular"
Eylemi sürdüren annelerden Songül Altıntaş da 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğullarını geri alamadıklarını belirtti. Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Altıntaş, şöyle devam etti:

"300 yıl da geçse eylemden vazgeçmeyeceğiz. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. PKK'dan oğlumu istiyorum. Ne hakları var çocuklarımızı alıyorlar, vermiyorlar. Kürtlerden ne istiyorlar? Kürtlere yaptıkları yetmedi mi? Kürtleri bitirdiler. Kürtleri ciğerinden vurdular. Hepimizi yaktılar, kül ettiler. Yeter artık bu zalimliği bitirsinler. Herkesin evladını versinler. Bu aileleri görün artık. Çocukları bırakın, kimse sizden bir şey istemiyor."

Oğlu Mehmet için eylemini sürdüren baba Ömer Tokay da "Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Çocuğumu HDP ve PKK'dan almadan vazgeçmem. Burada evladımız için bulunuyoruz. Onlar evlatlarımızı kaçırmamışsa biz niye buraya gelelim. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Tokay, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir alınmış vaziyette03 Temmuz 2020 Cuma 14:39
  • Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar03 Temmuz 2020 Cuma 14:31
  • Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti03 Temmuz 2020 Cuma 14:30
  • Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir anne daha katıldı03 Temmuz 2020 Cuma 14:29
  • AB: Türkiye aday ülkedir, NATO müttefikidir, ilişkilerimiz bunu yansıtmalıdır03 Temmuz 2020 Cuma 14:23
  • Kemal Sunal kabri başında anıldı03 Temmuz 2020 Cuma 13:49
  • Muğla'da mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı03 Temmuz 2020 Cuma 13:39
  • Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı03 Temmuz 2020 Cuma 13:38
  • İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara Valiliği'nin kısıtlama kararıyla ilgili açıklama03 Temmuz 2020 Cuma 13:04
  • Belediye Başkanı'ndan patlamayla ilgili açıklama03 Temmuz 2020 Cuma 13:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti