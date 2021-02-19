  • BIST 1.560
  • Altın 397,307
  • Dolar 6,9681
  • Euro 8,4598
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbetine' iki aile daha katıldı: Bir anneye bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Hakkari'den 9 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Emircan için katılan anne Nihal Çiftçi "Bu acıyı çeken bilir. Bir kadına, bir anneye bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok" dedi
Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbetine' iki aile daha katıldı: Bir anneye bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 536'ncı gününde devam ediyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için gelen anne Nihal Çiftçi ile Diyarbakır'dan 6 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Nupeldan için gelen baba Ali Şahin de eyleme dahil oldu.

Anne Çiftçi, 9 yıl önce evladının okula gittiğini ve bir daha eve dönmediğini belirterek, araştırmaları sonucunda terör örgütü PKK'nın oğlunu kaçırdığını öğrendiklerini söyledi.

Oğlunun yokluğunda büyük acılar çektiğini ifade eden Çiftçi, "Gece sabahlara kadar uyumadım. Kış günlerinde oğlum soğukta diye ben içeri giremiyordum. Çoğu zaman balkonda uyudum. Oğlum açtır diye yemek yiyemiyorum. Bu acıyı çeken bilir. Bir kadına bir anneye, bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok." dedi.

Evladının kaçırılmasının sorumlusunun HDP ve PKK olduğunu aktaran Çiftçi, oğlu için sonuna kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.

Terör örgütü tarafından 2018'de oğlunun öldüğü yönünde duyuru yapıldığını ve bunun için söz konusu kişinin evladı olup olmadığı yönünde araştırma yapıldığını aktaran Çiftçi, "Tabii ki yalandı, bundan eminim. DNA testi yaptırdım, onların dediği cenaze oğluma ait çıkmadı. Ya beni öldürecekler ya oğlumu verecekler. Oğlum gelene kadar buradayım, bu çadırdayım ve buradan kesinlikle ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, oğlunun geri gelmesini ve kendisini bu azaptan kurtarmasını istedi.

Van'dan 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Nevzat için eylemini sürdüren baba İbrahim Eregli de evladından bugüne kadar bilgi alamadığını anlattı.

Mücadelelerinde kararlı olduklarını ifade eden Eregli, "Oğlum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Evladımı HDP'den istiyorum. Oğlum gelsin devlete teslim olsun. Devletimiz güçlüdür, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi19 Şubat 2021 Cuma 13:18
  • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı19 Şubat 2021 Cuma 12:49
  • Hakkari tek yürek19 Şubat 2021 Cuma 12:47
  • Pegasus, Ukrayna'nın Odessa kentine 28 Mart'ta uçuş başlatacak19 Şubat 2021 Cuma 12:43
  • Bakan Karaismailoğlu: Haziran sonu hedefimiz Saray Kavşağı'nı hizmet almak19 Şubat 2021 Cuma 12:40
  • Erdoğan: Yaşadıklarımız Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasının önemini göstermiştir19 Şubat 2021 Cuma 12:37
  • TSK personeline ilişkin kanun teklifi yasalaştı19 Şubat 2021 Cuma 12:09
  • Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den kurtarılan köyün silolarındaki tahıl bölge halkına dağıtılıyor19 Şubat 2021 Cuma 11:54
  • PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı19 Şubat 2021 Cuma 11:49
  • Çin, Hindistan ile 2020'de yaşadığı sınır çatışmasında 4 askerinin öldüğünü açıkladı19 Şubat 2021 Cuma 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti