  • BIST 1.128
  • Altın 474,972
  • Dolar 7,8094
  • Euro 9,1562
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da, evlat nöbetine katılan Kaya ailesi güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına 5 yıllık hasretin ardından kavuşmanın sevincini yaşadı.
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin evlat hasreti sona erdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu Bingöl'den gelerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Kaya ailesinin 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cuma, Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Perihan ve baba Fettah Kaya 5 yıldır hasret kaldıkları evlatları Cuma'ya sarıldı, gözyaşı döktü.

kavustu2.jpg

18 aile evladına kavuşmuş oldu
Kaya ailesinin oğulları Cuma'ya kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 18'e yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a sarılıp sevinç gözyaşı dökmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadeniz'de palumut bolluğu; fiyatı 10 liraya düştü29 Eylül 2020 Salı 15:57
  • Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu29 Eylül 2020 Salı 15:54
  • 'Hem Lozan hem Paris Anlaşması'na aykırı olarak Oniki Ada silahlandırıyor'29 Eylül 2020 Salı 15:53
  • Kuveyt, Emir’in ölümüne ilişkin iddiaları yalanladı29 Eylül 2020 Salı 15:17
  • NATO Karargahı'ndaki 6. teknik toplantı yapıldı29 Eylül 2020 Salı 14:40
  • Muğla'da yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor29 Eylül 2020 Salı 14:31
  • Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı29 Eylül 2020 Salı 14:30
  • Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kalbinden bıçakladığı Serap, öldü 29 Eylül 2020 Salı 14:29
  • CSO binası, 23 yıl sonra 29 Ekim'de açılacak29 Eylül 2020 Salı 14:22
  • Karantinayı ihlal edip, markete giden koronavirüs hastası yurda yerleştirildi29 Eylül 2020 Salı 14:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti