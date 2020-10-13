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Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine Erzurum'dan katılan Coşkun ailesi, 6 yıllık hasretin ardından, güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı.
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Coşkun ailesinin de evlat hasreti son buldu.

Erzurum'dan 15 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Coşkun ailesinin, 6 yıl önce 19 yaşında Muğla'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü belirttikleri oğulları İbrahim, İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince yürütülen ikna çalışması sonucu, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen anne Safiye ile baba Mehmet Emin Coşkun, 6 yıllık hasretin ardından oğulları İbrahim'e sarıldı, gözyaşı döktü.

19 aile evladına kavuşmuş oldu
Coşkun ailesinin de oğulları İbrahim'e kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 19'a yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma'ya sarılıp, sevinç gözyaşı dökmüştü.

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