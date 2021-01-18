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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Batman'dan 6 yıl önce dağa götürülen oğlu için eyleme katılan anne Kadriye Yüksel, "Oğlum eğer yaşıyor ve sesimi duyuyorsan bize haber ver. Artık takatimiz kalmadı" dedi.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 504'üncü gününde sürüyor.

Siirt'ten 6 yıl önce, 18 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Ferit için Batman'dan gelen anne Kadriye Yüksel de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Yüksel, oğlundan bu güne kadar hiç haber alamadığını belirterek, 6 yıldır çalmadık kapı bırakmadığını söyledi.

"Oğlum eğer yaşıyor ve sesimi duyuyorsan bize haber ver. Yeter ki sesini duyalım. Artık takatimiz kalmadı." diyen Yüksel, evladına en kısa zamanda kavuşmak istediğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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