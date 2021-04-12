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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 588'inci gününde sürüyor.

Van'dan 7 yıl önce kandırılarak 23 yaşında dağa götürülen kardeşi Dilan Basir için Batman'dan gelen abla Hülya Bayar da evlat nöbetine dahil oldu.

Abla Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, nişanlı olan kız kardeşinin düğün hazırlıklarını yaparken 2014 yılında kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Birçok ailenin evladına kavuştuğunu dile getiren Bayar en büyük isteğinin kız kardeşine kavuşmak olduğunu aktardı.

Bayar kardeşine seslenerek, "Seni seven bir ailen var. Kapımız her zaman sana açık. Ne olur gel, devletine teslim ol. Biz de sana kavuşalım." dedi.

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