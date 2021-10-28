  • BIST 1.519,250
  • Altın 552,43
  • Dolar 9,5441
  • Euro 11,0716
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 786'ncı gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler, gece de oturma eylemi yapmaya başladı.

Diyarbakır'da 2015 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için gelen ağabey Serdar Yıldız da oturma eylemine dahil oldu.

Yıldız, yaptığı açıklamada, kardeşinin 6 yıl önce HDP'liler tarafından kandırılarak, terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyledi.

Babasının vefatından sonra duygusal boşlukta olan kardeşinin zihnini karıştırdıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye'de akan bütün kanların HDP'den geçtiğini düşünüyorum. Kardeşimin dirisini de ölüsünü de buradan istiyorum. Kardeşimin buraya dönmesini istiyorum. Annemin her gece ağlamasını artık duymak istemiyorum. Evlat annesinin kucağında olur. Burada annelerin ağlama sesinden rahatsız olanlar evlerinde keyiflerine devam ediyorlar. Kardeşlerimizi kanın ve merminin içine atıp kendi keyfine bakıyorlar."

Kardeşinden bugüne hiçbir haber alamadığını bildiren Yıldız, "Sebep HDP'dir. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Çok cesur olsalardı kepenk indirip gitmezlerdi." dedi.

Oğlu Mehmet, 10 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan anne Sariye Tokay, oğlunun doğum günü olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Tokay'ın kardeşleri de doğum günü olan ağabeyleri için yazdıkları şiiri okuyarak, terör örgütü PKK'dan kaçarak, gelmesi için çağrıda bulundu.

Bazı anne ve babalar da eylemlerinin 800'üncü gününde kendilerine destek vermeleri için herkesi HDP İl Başkanlığı önüne davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı28 Ekim 2021 Perşembe 09:14
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı28 Ekim 2021 Perşembe 09:13
  • SOLOTÜRK, Antalya'da prova uçuşu yaptı28 Ekim 2021 Perşembe 09:13
  • Kobani eylemleri davasında 21 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi28 Ekim 2021 Perşembe 09:12
  • Konya'da 4 büyüklüğünde deprem28 Ekim 2021 Perşembe 09:11
  • Sağlık çalışanları 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak28 Ekim 2021 Perşembe 09:11
  • Görev sürelerinin uzatılma kararları Resmi Gazete'de28 Ekim 2021 Perşembe 09:09
  • Nallıhan'daki bölge "Sarıçalı Dağı Milli Parkı" olarak belirlendi28 Ekim 2021 Perşembe 09:08
  • Hakkari'de bir asker şehit oldu28 Ekim 2021 Perşembe 09:08
  • MSB: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında 'F-35' konusunda toplantı yapıldı28 Ekim 2021 Perşembe 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti