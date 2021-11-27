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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ettikleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
27 Kasım 2021 Cumartesi 10:17
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