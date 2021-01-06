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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Kars'tan gelen bir aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 492. gününde sürüyor. 

İstanbul'dan, 16 yaşında kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Hakan için Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen ağabey Zeki Parlak, oturma eylemine dahil oldu.

Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin İstanbul'da inşaatta çalışırken kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Kardeşinden haber alamadıklarını belirten Parlak, annesinin rahatsız olmasından dolayı eyleme kendisinin katıldığını bildirdi.

Kardeşine, güvenlik güçlerine katılması çağrısında bulunan Parlak, "Daha önce eyleme katılmayı çok istiyordum ama imkanlarım el vermiyordu. Bugün nasip oldu, geldim. Kardeşimin gelip teslim olmasını istiyorum. Kardeşimi HDP ve PKK'dan istiyorum. Kardeşim daha çocuktu. 16 yaşında kandırılarak dağa gönderildi." dedi.

Eylemi sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden Parlak, "Annelerimizle birlikte olmaya çalışacağım. Kardeşim beni duyabiliyorsa görebiliyorsa, bir an önce gelip adalete teslim olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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