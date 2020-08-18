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Diyarbakır annesi Arslan: Senin yerin orası değil annenin yanıdır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Diyarbakır annesi Arslan: Senin yerin orası değil annenin yanıdır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 351. gününe girdi.

Oturma eylemini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun için başlattığı eylemi sürdüreceğini söyledi.

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351 gündür oturma eyleminde olduklarını anlatan Arslan, 351 yıl da geçse eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Kızının HDP tarafından kaçırıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"6 yıl oldu evladımı kandırıp götürdüler. Kızımı HDP'den istiyorum. Artık yeter. Evladımızı göndersinler. Bu kadar acıyı bize çektirdikleri yeter. Kızım beni görüyorsan ve duyuyorsan gel. Senin yerin orası değil, annenin yanıdır. Yaşıtların nişanlandı ve evlendi. Ben de senin mürüvvetini görmek istiyorum. Yeter artık gel kızım."

"Oğlum gel adalete teslim ol, 15 çocuk geldi ve 15 canı kurtardık"
Baba Abdullah Demir ise 5 yıldır evladını aradığını, gitmediği yer kalmadığını ancak evladını kendisine gösterilmediğini anlattı.

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Anne ve babaların gözyaşı döktüğünü aktaran Demir, "Oğlum gel adalete teslim ol. 15 çocuk geldi ve 15 canı kurtardık. 15 çocuğumuzu devletimiz anne ve babalarına teslim etti. Çocuklar ailelerinin yanında evlerine gittiler. Bundan güzel bir duygu yok." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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