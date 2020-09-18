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Diyarbakır annesi Fatma Akkuş: HDP çocuklarımızın üstünden elini çeksin artık yeter

Kızına kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren anne Akkuş, kızının hayatta olup olmadığından dahi haberinin olmadığını belirterek "HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızın üstünden elini çeksin, artık yeter, dayanamıyoruz. O çocuklara yazık" dedi.
Diyarbakır annesi Fatma Akkuş: HDP çocuklarımızın üstünden elini çeksin artık yeter

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 382'nci gününe girdi.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren anne Fatma Akkuş, ömrünün sonuna kadar kızının peşini bırakmayacağını söyledi.

Kızının hayatta olup olmadığından dahi haberinin olmadığını vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu:

"Kızımdan vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim de. Gözüm yolda, ölünceye kadar onu bekleyeceğim. HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızın üstünden elini çeksin, artık yeter, dayanamıyoruz. Bizden, çocuklarımızdan ne istiyorlar? Kızımı götürüp dağda ölüme terk etmişler, bu ne demektir? O kızlara, o çocuklara yazık."

Çocuğunun eline silah verenlere tepkisini dile getiren Akkuş, "Ellerine kalem versinler, vatana yararlı evlatlar olsunlar." dedi.

Evlatlarına hasret bırakılarak kendilerine zulüm edildiğini aktaran Akkuş, "Anneler çocuklarının peşini bırakmasınlar, evlerinde kalıp susmasınlar." ifadesini kullandı.

Kızına seslenen Akkuş, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşi gelene kadar nöbeti sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşimi HDP alıp PKK'ya vermiştir. HDP isterse kardeşimi şimdi getirir ama getirmiyor. Sonuna kadar eyleme devam edeceğim. Kardeşim gel, Türk devletine, adalete teslim ol." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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