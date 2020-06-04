  • BIST 109.631
  • Altın 369,530
  • Dolar 6,7311
  • Euro 7,5831
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Diyarbakır annesi oğluna seslendi: Türk adaletine teslim ol

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Diyarbakır annesi oğluna seslendi: Türk adaletine teslim ol

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 276. gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Övünç, "276 gündür buradayız. İnşallah oğlum da gelir teslim olur adalete." diye konuştu.

"Bütün anneleri buraya davet ediyorum." diyen Övünç, şunları kaydetti:

"HDP 10-15 yaşındaki çocukları dağa kandırarak götürüyor. Çocukların anne ve babaları olarak yaz kış demeden burada oturuyoruz. (HDP) Milletvekillerini buraya çağırıyoruz. Gelsinler burada bize bir açıklama yapsınlar. Çocuklarımızı versinler, onlardan bir şey istemiyoruz. HDP bizden ne istiyor?"

Oğluna seslenen Övünç, "Oğlum Baran, sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol. Orası senin yerin değil, kandırıyorlar. Senin yerin anne kucağıdır. 13 kişi geldi teslim oldu. Hiçbiri ceza almadı. Arkadaşlarını da al gel. Neredeysen çık gel. Türkiye'ye teslim ol." ifadelerini kullandı. 

"5 yıldır çocuklarımızın peşini bırakmadık"
Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de çocukları gelmeden HDP önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Kovid-19 salgınına rağmen eylemlerine devam ettiklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Eylemimize 276 gündür devam ediyoruz. 5 yıldır bu çileyi çekiyorum. 5 yıldır çocuklarımızın peşini bırakmadık. Bunlar (HDP ve PKK) çocukları bize göstermiyor. Bir insanda merhamet, vicdan olsa göstermez mi? Bizim gücümüz yok ki onlardan çocuklarımızı alalım. Çünkü onlar vicdansızlar, merhametsizler, din, iman ve adaletleri yok. Kardeşi kardeşe vurduruyorlar. İnsanlık bu mudur? Adalet bu mudur? Çocuklarımız için burada oturduk. 10 yaşındaki çocuk nasıl dağa gider ve ona silah verilir? Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkcell şirketleri yeni normale hazırlıyor04 Haziran 2020 Perşembe 13:11
  • Gizemli Amerikalı, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderilmiş  04 Haziran 2020 Perşembe 13:09
  • Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi04 Haziran 2020 Perşembe 13:06
  • Libya’daki son durum Ankara’da kritik zirvede değerlendirilecek04 Haziran 2020 Perşembe 12:46
  • Endonezya’da 7,1 büyüklüğünde deprem04 Haziran 2020 Perşembe 12:45
  • 4 il için sağanak uyarısı04 Haziran 2020 Perşembe 12:43
  • MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi04 Haziran 2020 Perşembe 11:53
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haftalar sonra en yoğun gün yaşanıyor04 Haziran 2020 Perşembe 11:52
  • Libya’dan son dakika açıklaması: Trablus kontrol altına alındı04 Haziran 2020 Perşembe 11:27
  • Uçak yolculuğunda 'fiziki temassızlık' kriteri04 Haziran 2020 Perşembe 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti