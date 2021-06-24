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Diyarbakır Havalimanında uçuşlar yarın başlayacak

Tadilat çalışmaları nedeniyle 24 Mayıs'tan bu yana kapalı olan Diyarbakır Havalimanı, çalışmaların tamamlanmasının ardından yarın uçuşlara açılacak.
Diyarbakır Havalimanında uçuşlar yarın başlayacak

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, askeri ve sivil uçuşlar için ortak kullanılan Diyarbakır Havalimanında pist yenileme çalışmaları tamamlandı.

Milli Savunma ile Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021'de tüm uçuşlara kapatılan ana pistteki çalışmalar, planladığı gibi 30 günde bitirildi.

Sivil uçuşlar 25 Haziran 2021'de başlayacak.

Açıklamada, çalışmaların hedeflenen süre içerisinde bitirilmesinde destekleri için Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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