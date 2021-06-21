  • BIST 1.399
  • Altın 503,368
  • Dolar 8,7643
  • Euro 10,4476
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Diyarbakır, iki figürle daha gündemde

DİYARBAKIR'da geçen ay gündeme gelen karpuz ile kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve benzer figürlere iki yeni figür daha eklendi.
Diyarbakır, iki figürle daha gündemde

Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu. Söz konusu figürlerin gerçeğiyle alakasız olduğu yönünde gelen tepkiler üzerine, figürler bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde, maketleri yenileyeceği belirtilmişti.

Diyarbakır'da bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşması ile kentte yine maketlere konuşulmaya başlandı. Görüntülenen karpuz ve sur maketlerinin içine Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulacak olan baz istasyonlarıının koyulacağı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir günde 444 aşı yapan 'Dilan Hemşire'ye Başarı Belgesi21 Haziran 2021 Pazartesi 18:27
  • Sarıyer'de otomobille çarpışan motosikletteki 1'i kadın 2 kişi yaralandı21 Haziran 2021 Pazartesi 18:27
  • Nazilli'de sel sonrası hasar tespiti21 Haziran 2021 Pazartesi 17:32
  • Bingöl'de tüm acil çağrılar tek çatı altında toplandı21 Haziran 2021 Pazartesi 17:31
  • Burdur'da dolu yağışı21 Haziran 2021 Pazartesi 17:30
  • Diyarbakır, iki figürle daha gündemde21 Haziran 2021 Pazartesi 16:33
  • Mahkemeden 'telefonu arızalanan tüketiciye' ücret iadesi kararı21 Haziran 2021 Pazartesi 11:47
  • Ödemiş'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi21 Haziran 2021 Pazartesi 10:13
  • Yaylacıların 'rengarenk' göç yolculuğu başladı20 Haziran 2021 Pazar 18:18
  • Uydudan izlenen yeşil deniz kaplumbağası 'Talay' 3 günde 30 kilometre yol aldı20 Haziran 2021 Pazar 18:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti