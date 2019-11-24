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Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısının sorumluları etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş'un Şenyayla bölgesindeki hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerin, Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları olduğunu bildirdi.
Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısının sorumluları etkisiz hale getirildi

 

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca Muş Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi. "ifadeleri yer aldı.

Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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