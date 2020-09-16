  • BIST 1.110
  • Altın 474,770
  • Dolar 7,4871
  • Euro 8,8772
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 29 °C
»

Diyarbakır surları kaçak yapılardan arındırılıyor

Diyarbakır'da tarihi surlarının çevresindeki sur koruma bandı içerisinde kalan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan 41 yapının yıkımı başladı.
Diyarbakır surları kaçak yapılardan arındırılıyor

Diyarbakır'da tarihi surlarının çevresindeki sur koruma bandı içerisinde kalan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan 41 yapının yıkımı başladı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi surları, UNESCO tarafından "İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren bir yapı türü, mimari, teknolojik grup veya peyzaj için istisnai bir örnek" olması nedeniyle dünya kültür mirası olarak 2015 yılında tescillendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve dönemin Kalkınma Bakanlığı'nca sağlanan ödeneklerle 2019'da hazırlanan burçların rölöve, restitüsyon ve restorasyon, statik proje ve raporları Bilim Komisyonu ve Koruma Kurulundan onay aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan ihaleyle ilk etapta en görkemli, nitelikli anıtsal, büyük burçlar olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının restorasyonu 10 Ağustos'ta başladı.

41 yapı yıkılıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandı içerisinde kalan çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki 41 yapıyı kamulaştırdı.

Kamulaştırma işlemi tamamlanan yapıların yıkımı da başladı.

Surlara bitişik olan yapıların yıkılması ile üzerindeki görkemli kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının tüm ihtişamı yeniden ortaya çıkarılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Ferman' kod adlı terörist Ercan Yacan Van'da yakalandı16 Eylül 2020 Çarşamba 15:24
  • MSB: 7 numaralı gözlem noktasına saldıran bazı gruplar dağıtıldı16 Eylül 2020 Çarşamba 15:13
  • İçişleri Bakanlığı:Ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek16 Eylül 2020 Çarşamba 14:19
  • Şampuan kutusu parçalarıyla girdikleri 11 evi soyan 5 kadın tutuklandı16 Eylül 2020 Çarşamba 14:08
  • İşkence edilerek öldürülen eşeğin gözleri canlıyken oyulmuş16 Eylül 2020 Çarşamba 13:58
  • Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama16 Eylül 2020 Çarşamba 13:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'i kabul etti16 Eylül 2020 Çarşamba 13:32
  • Hakkari'de 10 yıl önce PKK'nın katlettiği siviller anıldı16 Eylül 2020 Çarşamba 13:31
  • Avokado Mersinli çiftçilerin yüzünü güldürüyor16 Eylül 2020 Çarşamba 13:30
  • Edirne 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olmaya aday16 Eylül 2020 Çarşamba 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti