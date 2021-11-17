Diyarbakır ve ilçelerinde Sezai Karakoç için gıyabi cenaze kılındı

İSTANBUL'da 88 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır ve ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul'daki evinde dün yaşamını yitiren şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır ve 17 ilçesinin merkez camilerinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sur ilçesinde tarihi Ulucami'de de ikindi namazının ardından Vali Münir Karaloğlu ve vatandaşların katılımıyla İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, Karakoç için dualar edildi.

Namazın ardından açıklama yapan Vali Münir Karaloğlu, "Ergani doğumlu hemşehrimize, Diyarbakırlılar olarak bugün Ulucami'de ve 17 ilçemizin merkez camilerinde gıyabi cenaze namazı kılarak, dualarımızı ettik. Rabbim onu cennetine koysun. Rabbim inşallah Diyarbakır'da Sezai Karakoç ve o neslin devamını da sağlamayı nasip etsin. İnşallah Sezai Karakoç üstattan sonra da bu topraklardan yine medeniyetimize, kültürümüze, inancımıza hizmet edecek fikir insanları, şairler yetişsin diye temenni ediyoruz. Rabbim nur içinde yatırsın. Bütün Diyarbakırlı hemşerilerimizin, ümmetin başı sağ olsun” dedi.