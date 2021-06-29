Diyarbakır'da 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "narko-terör" operasyonunda, 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri, 150 bin kök skunk ve 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek, ele geçirilen kenevirlerin görsellerini paylaştı. Paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalındaki Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında, 1 milyon 340 bin kök kenevir, 150 bin kök skunk, 3 kilogram kubar esrar ve 800 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.