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Diyarbakır'da 14. yüzyıla ait hançer ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince bir araçta 14'üncü yüzyıla ait hançer ele geçirildi.
Diyarbakır'da 14. yüzyıla ait hançer ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak'ta merkez Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakolu önündeki yol kontrol noktasında Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden aracı, sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durdurdu.

Ekipler, aracın sol arka camından bakıldığında dışarıdan da fark edilen, sürücü koltuğunun arka cep kısmında kabza bölümü görünen metal cisim tespit etti.

Bunun üzerine M.Ş. araçtan indirilerek arama yapıldı. Aramada sürücü koltuğunun arka cep kısmına gizlenmiş, üzerinde Osmanlıca yazının olduğu hançer ve kını bulundu.

Diyarbakır Müze Müdürlüğünden bilirkişi tarafından yapılan incelemede ele geçirilen 54 santimetre uzunluğundaki hançerin, 14'üncü yüzyıla ait olduğu ve üzerindeki yazıda Osmanlıca, "Ey gönül, bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme" ifadesinin yer aldığı belirlendi.

Tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilidi, şüpheli M.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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