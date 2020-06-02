  • BIST 108.079
  • Altın 380,079
  • Dolar 6,8071
  • Euro 7,5765
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, 235 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucunun bulunması ve gizleyenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

kenevir2.jpg

Operasyonda arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 235 kilogram esrar ve 23 kilogram skunk ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, likit esrar yapımında kullanılan 864 çakmak gazı, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, su motoru, 5 silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan elek ve 300 metre bakır tel ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

kenevir3.jpg

"Ele geçirilen kenevir bitkisi bu yılın ilk 6 ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olup, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden 81 ilde motosiklet ve kask denetimi02 Haziran 2020 Salı 10:05
  • Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi02 Haziran 2020 Salı 10:03
  • İkna yöntemiyle 4 terörist daha teslim oldu02 Haziran 2020 Salı 09:39
  • MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi02 Haziran 2020 Salı 09:36
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Doğu Akdeniz'de haklarımızı kararlılıkla koruyacağız02 Haziran 2020 Salı 09:34
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Haziran 2020 Salı 09:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı02 Haziran 2020 Salı 09:21
  • Türkiye genelinde eş zamanlı radarla hız ve yük taşıyan araç denetimi02 Haziran 2020 Salı 09:20
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de02 Haziran 2020 Salı 09:19
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı02 Haziran 2020 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti