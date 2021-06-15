  • BIST 1.451
  • Altın 513,321
  • Dolar 8,5553
  • Euro 10,3762
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Diyarbakır'da 22 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde düzenlenen narko-terör operasyonunda 22 milyon kök Hint keneviri ele geçirildiğini bildirdi.
Diyarbakır'da 22 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığının, terör örgütü PKK'nın silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek için narko-terör operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 10-11 Haziran'da Lice ilçesi Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya mahallelerinde tespit edilen 344 noktada narko-terör operasyonu düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda 22 milyon kök Hint keneviri, 700 bin kök skunk, 188 kilogram toz esrar, 2 kilogram kubar esrar, 10 su motoru, 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 225 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen Hint kenevirlerinin imhası sonucunda 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildiği, böylece terör örgütünün 5,2 milyar lira finans sağlamasının da engellendiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB duyurdu! İpsala'da yakalandılar15 Haziran 2021 Salı 11:02
  • Almanya'dan Türkiye'ye akın başladı15 Haziran 2021 Salı 11:01
  • Devlet Bahçeli: İstikamet çizen bir Türkiye var15 Haziran 2021 Salı 10:44
  • Zehir tacirlerine görülmemiş darbe!15 Haziran 2021 Salı 10:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da15 Haziran 2021 Salı 10:13
  • Kırmızı kategoride aranan DEAŞlı yakalandı15 Haziran 2021 Salı 10:05
  • AKM yüzünü gösterdi15 Haziran 2021 Salı 09:38
  • Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatına beyzbol sopalı saldırı15 Haziran 2021 Salı 09:37
  • Adana'da torbacılara şafak operasyonu15 Haziran 2021 Salı 09:36
  • Diyarbakır merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı15 Haziran 2021 Salı 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti