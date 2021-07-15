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Diyarbakır'da 256 Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır'dan 256 asker, dualarla Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesine uğurlandı.
Diyarbakır'da 256 Mehmetçik Suriye'ye uğurlandı

Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığında düzenlenen uğurlama töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, milletin dualarının her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu söyledi.

"Görevinizi layıkıyla ve başarıyla yerine getireceğinize inancımız tam"

Yılmaz, "Ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve yanı başımızdaki coğrafyada mazlumların hakkını korumak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına karşı tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görevleri icra etmek üzere Suriye'ye, Rasulayn'a görevlendirildiniz. Sizleri şanlı tarihimizden aldığımız güç, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duaları ile bu göreve uğurluyoruz. Sizden önce bu görevi icra eden tüm Jandarma Genel Komutanlığı personeli gibi sizin de görevinizi layıkıyla ve başarıyla yerine getireceğinize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Komandoların ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirten Yılmaz, "Terörle mücadelede edindiğiniz tecrübeye ve silah arkadaşlarınıza güveniniz tam olsun. İcra edeceğiniz görevlerde, önce emniyet sonra hareket prensibini asla unutmayın. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 15 Temmuz'daki devletimize ve milletimize yönelik hain kalkışmada canlarını veren şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum." dedi.

Aileleriyle vedalaşan 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli 256 personel, Rasulayn ilçesinde görev yapan Silvan 2. Jandarma Komando Tabur Komutanlığından görevi teslim almak üzere dualarla uğurlandı.

Törene, Silvan Kaymakamı Murat Öztürk de katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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