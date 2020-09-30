Diyarbakır'da 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana yürütülen çalışma sonucu 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından basınla paylaşılan bilgi notuna göre, "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında 29 Eylül'de icrasına başlanan operasyonda istihbari çalışmalar sonucu önceden tespit edilen noktalarda 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri bulundu.

Diyarbakır genelinde 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ise 42 ton 684 kilogram esrar ve 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen ve zaman zaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen, narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök Hint kenevirinin imha edilmesi neticesinde 2 ton 236 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olunduğu belirtildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığında basına gösterildi.