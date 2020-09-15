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Diyarbakır'da 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Yıldırım-7 operasyonu kapsamında düzenlenen narko-terör operasyonunda 669 kilo 60 gram esrar ile 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Diyarbakır'da 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi, Panaf ve Dablo mezrası kırsalında başlatılan narko-terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 18 farklı noktada 62 kilogram toz, 607 kilo 60 gram kubar olmak üzere toplam 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri, 5 bin kök skunk ve kenevir tarlalarını sulamak amacıyla kullanılan 7 bin 50 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Hint kenevirleri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Ele geçirilen esrar ise muhafaza altına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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