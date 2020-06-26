Diyarbakır'da aralarında eski HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır'da aralarında görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 9 Ekim 2018'de terör örgütü PKK/KCK adına yurt içinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada bulunan fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu örgütsel dokümanlarda adı geçen ve DTK'da eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Operasyonda 42 kişi yakalandı

Soruşturma kapsamında Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firarilerin yakalanmasına çalışılıyor.