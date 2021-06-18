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Diyarbakır'da belediye ekipleri konforlu yol için gece de mesaide

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 saat esasına göre çalışarak, kırsal mahalleler ile kent merkezinde yeni açılan imar yolları, cadde ve bulvarlarda 600 bin ton sıcak asfalt sermeyi hedefli
Diyarbakır'da belediye ekipleri konforlu yol için gece de mesaide

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu seyahat imkanına kavuşması için kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarını gece de hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatları doğrultusunda vatandaşların kent merkezi ve kırsal mahallelerde modern ve konforlu ulaşım imkanına sahip olması ve trafik akışının rahatlatılması için başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri, 24 saat esasına göre çalışarak, kırsal mahalleler ile kent merkezinde yeni açılan imar yolları, cadde ve bulvarlarda 600 bin ton sıcak asfalt sermeyi hedefliyor.

Çalışmalarını gece de yoğun şekilde sürdüren ekipler, merkezin yanı sıra kırsal mahalle yollarında alt yapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kırsal grup yollarında yol genişliğini 7 metreye çıkaran ve alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt serimine başlayan ekipler, kent merkezindeki 600 bin ton sıcak asfalt serme hedefine hızlı adımlarla ilerleyerek şu ana kadar 200 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, AA muhabirine, kırsal ve kent merkezindeki ilçelerde başlatılan asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sermeyi planladıkları 600 bin ton sıcak asfaltın kent için büyük bir rakam olduğunu ifade eden Okutucu, şöyle konuştu:

"İlk defa böyle bir çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışma yürüttüğümüz imar yollarında sadece asfaltlama yapıp geçmiyoruz. Önce caddelerin alt yapılarını yapıyoruz. Bir metreye yakın yolun gövdesini oluşturuyoruz. İçme, atık ve yağmur suyu şebekelerini tamamlıyoruz."

Okutucu, "En kaliteli ve konforlu yolları vatandaşımızın hizmetine bir an evvel sunmak için çalışıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın hiçbir tereddüdü olmasın. Bütün çalışmalarımız, çabamız vatandaşların rahat, konforlu yollarda seyahat edebilmeleri için." ifadelerini kullandı.

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