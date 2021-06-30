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Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR'da, hastane önünden yolcu aldıktan sonra şehir merkezine doğru hareket eden belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı.
Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait 21 BS 758 plakalı yolcu otobüsü, hastane önünden birkaç yolcu aldıktan sonra, hareket etti. Otobüs, ana yola çıkacağı kavşağa yaklaştığında, motor kısmı aniden alev aldı. Durumu fark eden şoför, kapıları açıp, yolcularla birlikte otobüsü tahliye etti. Dumanın sardığı belediye otobüsünün arka kısmı, alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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