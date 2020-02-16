  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan Gevriye Ayhan polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.
Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 167 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 YIL ÖNCE KAÇIRILDI

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi. Ayhan'ın 5 yıl önce teröristlerce Diyarbakır'dan dağa kaçırıldığı öğrenildi.

MÜJDEYİ BAKAN SOYLU'DAN ALDI

Bugün çadırda eylemdeyken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini cep telefonundan aradığını ifade eden Ayhan, kızının örgütten kaçıp Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu söylediğini belirtti. Kızıyla bugün veya yarın buluşturulacağını dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Bakanımız bana 'Gözünüz aydın kızınız teslim olmuş.' dedi. Allah ondan razı olsun. Kızım geldiği için çok sevindim, çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize büyük destek verdiler. Allah onlardan razı olsun, Allah devlete zeval vermesin."

DİĞER AİLELER İÇİN İNANCI TAM

Eyleme katılan diğer annelerin de çocuklarına kavuşacağına inandığını dile getiren Ayhan, "Allah bu annelere evlat acısı göstermesin. İnşallah diğer aileler de yakında çocuklarına kavuşur." dedi.

7 KİŞİYE YÜKSELDİ

Böylelikle Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe sorusu16 Şubat 2020 Pazar 10:11
  • Kimlik soran 3 bekçi bıçaklandı15 Şubat 2020 Cumartesi 23:17
  • Trenin önüne atlayarak intihar etti15 Şubat 2020 Cumartesi 22:16
  • Fuat Oktay: Kapalı Maraş Kıbrıs Türkü'nün topağıdır15 Şubat 2020 Cumartesi 21:43
  • "KKTC'ye 500 yataklı hastane yapılacak"15 Şubat 2020 Cumartesi 21:15
  • Pegasus uçağı yangın şüphesiyle acil iniş yaptı15 Şubat 2020 Cumartesi 20:15
  • Bakan Çavuşoğlu: İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemeyecek15 Şubat 2020 Cumartesi 18:08
  • MEB'den 'zorla nakil' iddialarına soruşturma15 Şubat 2020 Cumartesi 18:05
  • Çin, koronavirüs nedeniyle paraları karantinaya alacak15 Şubat 2020 Cumartesi 18:04
  • Bodrum’da kaçak yapıların yıkımı sürüyor15 Şubat 2020 Cumartesi 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti