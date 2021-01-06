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Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu

Diyarbakır'da bir evde avukat Ömer Baran ve eşi Müjde Baran ile ismi henüz belirlenemeyen bir erkeğin cesedi bulundu.
Diyarbakır'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, yakınlarına ulaşamayan kişilerin ihbarı üzerine Yenişehir ilçesi Ali Emiri 4 Sokak'ta bir apartman dairesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından avukat Ömer Baran ve eşi Müjde Baran ile ismi henüz belirlenemeyen bir erkeğin cesedi bulundu.

Girişte yoğun gaz kokusunun tespit edilmesi üzerine yapılan kontrolde, mutfaktaki ocaklardan birinin açık olduğu belirlendi.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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