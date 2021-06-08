Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama

DİYARBAKIR'da, 27 Mayıs günü bombalı araçla saldırı girişiminde bulundukları sırada polis ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'da 27 Mayıs günü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Diyarbakır-Mardin kara yolunda yaptıkları yol kontrol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan 21 AAZ 225 plakalı otomobili takibe aldı. Ekiplerin takibi sırasında araç Kamışlı Bulvarı kavşağında kaza yaptı. Sürücü İbrahim Korban, araçtan çıktıktan sonra, dışarıya attığı bir paket, polisi harekete geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken, paketle ilgili yapılan incelemede bomba düzeneği olduğu belirlendi. Bölgeye gelen bomba imha ekipleri tarafından düzeneğin kontrollü şekilde imha edilmesiyle, olası bombalı saldırısı önlendi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü İbrahim Korban ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Mahfuz Aslan ve Korban'ın aracına öncülük ettiği tespit edilen 21 AAU 563 plakalı aracın sürücüsü Suat Aslan da gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Korban ve Suat Aslan tutuklanırken, Mahfuz Aslan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.