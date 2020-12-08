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Diyarbakır'da borcu olan abonelere 'Su Gibi Çözüm' kampanyası

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Vatandaşımız borcunu 18 aya varan taksitle ödeme imkanına kavuşuyor." dedi.
Diyarbakır'da borcu olan abonelere 'Su Gibi Çözüm' kampanyası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (DİSKİ) borcu olan aboneler için "Su Gibi Çözüm" adlı kampanya başlattı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi düzenlediği basın toplantısında, idare olarak 31 Ağustos 2020 öncesinden su borcu olan vatandaşın borcunu ödeyebilmeleri için büyük imkanlar sunduklarını söyledi.

Sağlanan ödeme kolaylığının önemine işaret eden Tutşi, şöyle konuştu:

"Kampanya ile faiz ve cezaları tamamen siliyoruz. Vatandaşlarımız borçlarını 18 aya varan taksitlerle ödeme imkanına kavuşuyor. Ödemeyi uzun bir vadeye yayarak, abonelerimizin bütçelerini sarsmayacak taksitlere dönüştürüyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor. 1 Ocak'tan sonra da anlaşılan sürelerde taksit taksit ödeme yapılıyor. Anlaşma yapmış kişi anlaşmaya uymadığı, ödemelerini yapmadığı taktirde, kendisine sunulan hakkı da kaybetmiş oluyor."

DİSKİ'ye borcu olan vatandaşları 31 Aralık'a kadar müracaat noktalarına beklediklerini aktaran Tutşi, kentin her köşesinde çalıştıklarını, 17 ilçeye su ve kanalizasyon alt yapısını aynı düzeyde kaliteli hale getirmek için gayret gösterdiklerini bildirdi.

"50 milyon lirayı aşkın faiz borcunu siliyoruz"
Kar amacı güden bir kurum olmadıklarına dikkati çeken Tutşi, bütün işleri vatandaşlardan topladıkları su kullanım bedelleriyle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Tutşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"31 Ağustos'a kadar abonelerimizin ödeyemediği borç tutarı 167 milyon lira. Ödenmeyen bu tutarın, hizmet kalitemizi yakından ilgilendirdiğini, maliyetlerimizi artırdığını özellikle ifade etmek istiyorum. DİSKİ olarak bu nedenle borçlu olduğumuz kurumlar var. Bu kurumlar da biz de borçlarımızı yapılandırıyor, önemli bir faiz yükünden kurtuluyoruz. Aynı imkanı, borcu olan vatandaşlarımıza sunuyor, onların 50 milyon lirayı aşkın faiz borcunu siliyoruz. Her vatandaşımızın borcunu ödeyebileceği bir fırsat sunuyoruz."

1200 abone yapılandırdı
Abonelik işlemlerini yaptırmayan vatandaşların bu işlemleri yaptırmasını isteyen Tutşi, bunun vatandaşlık görevi olduğunu, takip eden süreçte, hizmet talepleri ve şikayetlerin abonelik numarasıyla alınacağını bildirdi.

"Her ne kadar içme suyu sıkıntımız yoksa da içme suyunun maliyeti yüksek, sulamada lütfen kullanmayalım, diğer abonelerimizin hakkı olan içme sularını, bahçelerimize akıtmayalım." diyen Tutşi, kampanyanın başladığı günden bu yana 1200 civarında abonenin başvurduğunu ve borçlarını yapılandırdığını aktardı.

Kuraklığa ilişkin bir soru üzerine Tutşi, "Diyarbakır'da içme suyu ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok, suyu adil kullanma ve tahsilat sorunumuz var." ifadelerini kullandı.

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