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Diyarbakır'da çocukların yardımseverliği sosyal deneyde

Sosyal medya fenomeninin, Diyarbakır'da çektiği sosyal deney gündem oldu. Fenomenin çocuklara, 'Param yok, bana yemek alabilir misin?' sorusunun karşılığında aldığı yanıtlar sosyal medyada ilgi topladı. 
Diyarbakır'da çocukların yardımseverliği sosyal deneyde

Bir sosyal medya fenomeninin Diyarbakır'da yaptığı sosyal deney gündem oldu. Fenomen, kentin çeşitli yerlerini gezerek, görüştüğü çocuklara, 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?" diye sordu. Görüntülere yansıyan diyalogda, fenomenin yemek talebine çocuklar, 'Canın ne istiyorsa hemen alalım' diyerek yanıtladı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla Diyarbakır'daki çocukların yardımsever tavırları beğeni aldı. 

'BİRİNİN İHTİYACI OLDUĞUNDA CEBİNDE VARSA VERECEKSİN'

Sosyal deneye katılan ve merkez Sur ilçesinde bir büfede çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlayan Burak Bakışkan, yanına gelen kişinin aç olduğunu söylemesi üzerine kendisine yemek aldığını söyledi. Yemeği getirdikten sonra, sosyal medya fenomeninin kendisine tablet cihazı ettiğini anlatan meslek lisesi öğrencisi Bakışkan, bunun bir iyilik olduğunu, herkesin aynı duruma düşebileceğini belirtti. Bakışkan, "Meslek lisesinde elektrik elektronik bölümü 11'inci sınıf öğrencisiyim. Burada büfede çalışıyorum, okul kapalı olduğu için boş durmaktansa çalışmak daha iyidir. Hem eve yardımım oluyor, hem kendi ihtiyaçlarımı gideriyorum. Kimseye muhtaç kalmıyorum, Allah'a çok şükür. 4 kardeşiz, 3 erkek 1 kız. İskenderpaşa Mahallesi'nde oturuyorum. Kardeşlerimden ikisi okuyor, biri çok küçük olduğu için henüz okula başlamadı. Bir kişi yanıma gelerek, aç olduğunu söyledi. İlk başta aç olduğunu anlamadım, yemek almak için çok az param var deyince beş on lirası olduğunu düşündüm. Sonradan anladım aç olduğunu kebap sipariş ettik. İyiliktir, insan yapmalı. Çünkü herkes aynı duruma düşebilir. Yemeği geldikten sonra tablet konusunu açtı. Benim kardeşimin vardı kırılmıştı. Kardeşimin de doğum günü yaklaşıyordu, onun için hediye olsun diye aldım. Şaşırdım, hiç beklemiyordum tabi. Kamerayı öyle bir yere koymuşlardı ki hiç görünmüyordu. Biraz değişik bir duygu oldu benim için. Allah ondan razı olsun. Ben kardeşime alacaktım tablet, bu tam isabet oldu. Kim olsa, hangi Diyarbakırlı olsa ben açık söyleyeyim, yardım etmese zaten Diyarbakırlı değil bana göre. Birinin ihtiyacı olduğunda cebinde varsa vereceksin. Olmazsa eve götürüp misafir edeceksin. Çok zor değil. Sosyal deney çekiyor, ben önceden karşıydım sosyal deneylere, şimdi bakıyorum Diyarbakırlıların içindeki iyilikleri gösteriyor, devam etsin çekmeye. Ona teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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