Diyarbakır'da ekmek zammı, Vali Karaloğlu'nun girişimiyle iptal edildi

DİYARBAKIR Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararıyla yapılan ve tepkiye neden olan ekmek zammı, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla toplanan komisyon tarafından iptal edildi.

Un ve maya fiyatlarındaki artış sebep gösterilerek Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 29 Ocak günü, alınan karar sonrası 400 gramlık ekmeğin gramajı 500 grama çıkartılırken, fiyatına da 1 TL'lik zam yapılarak 2,5 TL yerine 3,5 TL'den satılmaya başlanmasının ardından kamuoyundan gelen tepkiler ve Ticaret İl Müdürlüğü'nce yapılan denetimler sonrası Vali Münir Karaloğlu duruma el koydu.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca hazırlanan Esnaf Ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesine dayanılarak alınan zam kararına karşı, Vali Karaloğlu'nun talimatıyla, aynı yönetmeliğin 'Tarifelere İtiraz' başlıklı 7'nci Maddesi ve 'Komisyon' başlıklı 6'ncı maddesi gereği itiraz komisyonu oluşturuldu.

Komisyon, Vali Münir Karaloğlu'nun görevlendirdiği Vali Yardımcısı Ömer Coşkun'un başkanlığında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Şeyhmus Mete ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) temsilcisi Abdullatif Aykul'un katılımıyla toplandı.Yapılan görüşmeler sonucu ekmeğe yapılan zam kararının iptal edilmesi, Diyarbakır Fırıncılar Odasınca yeniden bir fiyat ve gramaj çalışması yapıldıktan sonra DESOB'a gerekli müracaatta bulunulması ve yine Fırıncılar Odasınca üyelerine dağıtılan tarifenin toplatılmasına karar verildi.

Alınan karar sonrası, yapılacak çalışmayla ekmeğin gramajında herhangi bir değişikliğe gidilmeden yeni bir fiyatlandırma yapılması bekleniyor.