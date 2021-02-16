  • BIST 1.543
  • Altın 403,695
  • Dolar 6,9745
  • Euro 8,4454
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -6 °C
»

Diyarbakır'da ekmek zammı, Vali Karaloğlu'nun girişimiyle iptal edildi

DİYARBAKIR Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararıyla yapılan ve tepkiye neden olan ekmek zammı, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla toplanan komisyon tarafından iptal edildi.
Diyarbakır'da ekmek zammı, Vali Karaloğlu'nun girişimiyle iptal edildi

Un ve maya fiyatlarındaki artış sebep gösterilerek Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 29 Ocak günü, alınan karar sonrası 400 gramlık ekmeğin gramajı 500 grama çıkartılırken, fiyatına da 1 TL'lik zam yapılarak 2,5 TL yerine 3,5 TL'den satılmaya başlanmasının ardından kamuoyundan gelen tepkiler ve Ticaret İl Müdürlüğü'nce yapılan denetimler sonrası Vali Münir Karaloğlu duruma el koydu.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca hazırlanan Esnaf Ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesine dayanılarak alınan zam kararına karşı, Vali Karaloğlu'nun talimatıyla, aynı yönetmeliğin 'Tarifelere İtiraz' başlıklı 7'nci Maddesi ve 'Komisyon' başlıklı 6'ncı maddesi gereği itiraz komisyonu oluşturuldu.

Komisyon, Vali Münir Karaloğlu'nun görevlendirdiği Vali Yardımcısı Ömer Coşkun'un başkanlığında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi Şeyhmus Mete ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) temsilcisi Abdullatif Aykul'un katılımıyla toplandı.Yapılan görüşmeler sonucu ekmeğe yapılan zam kararının iptal edilmesi, Diyarbakır Fırıncılar Odasınca yeniden bir fiyat ve gramaj çalışması yapıldıktan sonra DESOB'a gerekli müracaatta bulunulması ve yine Fırıncılar Odasınca üyelerine dağıtılan tarifenin toplatılmasına karar verildi.

Alınan karar sonrası, yapılacak çalışmayla ekmeğin gramajında herhangi bir değişikliğe gidilmeden yeni bir fiyatlandırma yapılması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gara şehitleri Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı toprağa verildi16 Şubat 2021 Salı 18:00
  • Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu16 Şubat 2021 Salı 16:34
  • FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 62 darbeci tazminat ödeyecek16 Şubat 2021 Salı 16:01
  • Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı16 Şubat 2021 Salı 16:01
  • İçişleri Bakanı Soylu: Kimlerin bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını söyleyeceğim16 Şubat 2021 Salı 16:00
  • Bakan Soylu, Gara operasyonu ile ilgili Meclis'te açıklama yapıyor16 Şubat 2021 Salı 16:00
  • Yargıtay maske takmayanlara 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' uyarınca ceza verilmesine hükmetti16 Şubat 2021 Salı 15:59
  • Bakan Akar: Pençe Kartal-2 operasyonları artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ediyor16 Şubat 2021 Salı 15:32
  • Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 6 oldu16 Şubat 2021 Salı 15:13
  • Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz inen pilotlardan karla mücadele ekiplerine teşekkür16 Şubat 2021 Salı 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti