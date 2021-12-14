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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 834'üncü günde de sürdü. Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Sak, beraberindekilerle ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 834 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM SIFIR NOKTASINA GELDİ'

Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Sak, belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelere gül vererek onları tek tek dinleyen Kaymakam Sak, annelerin ve babaların gerçekleştirdiği bu devrimle terör örgütüne katılımın sıfır noktasına geldiğini belirtti. Sak, "Hiçbir anneye reva görülemez rızası dışında evladından koparılmak. Ama annelerimiz ve babalarımız öyle bir devrim gerçekleştirdiler ki; bugün terör örgütüne katılım sıfır noktasına yaklaştıysa bunda onların emekleri, payları çok büyüktür. Onların cesareti, sabrı sayesinde bu örgüt bitecek. Belinin kırıldığı, az kaldığı doğrudur. Yakında bitecek inşallah. 33 evladımız ailelerine kavuştu. Hepsinin ailelerine kavuşmasını heyecanla bekliyoruz, bunun duacısıyız" diye konuştu.

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