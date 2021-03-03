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Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan anne Aymaz: Çocuğumu PKK'dan istiyorum. Bu nasıl bir vicdan ve merhamettir?

Batman'dan, 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Nejla için gelen anne Çiçek Aymaz, "Çocuğumu PKK'dan istiyorum. Bu nasıl bir vicdan ve merhamettir? Çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler." dedi.
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan anne Aymaz: Çocuğumu PKK'dan istiyorum. Bu nasıl bir vicdan ve merhamettir?

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 548'nci gününde sürüyor.

Batman'dan, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kızı Nejla için gelen anne 2 çocuk annesi Çiçek Aymaz da oturma eylemine dahil oldu.

Kızının Batman'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Aymaz, 6 yıldır evladından haber almadığını söyledi.

"Tek istediğim evladıma kavuşmak"
Bir an önce evladına kavuşmayı arzu ettiğini dile getiren Aymaz, "Çocuğumu PKK'dan istiyorum. Tek istediğim evladıma kavuşmak. Sonuna kadar buradayım. Kapım sabaha kadar açık yatıyorum. Yeter ki çocuğum gelsin." dedi.

Evlatlarını zorluklar içinde büyüttüğünü aktaran Aymaz, "Aç mı, tok mu, yaşıyor mu yaşamıyor mu hiçbir şekilde haber alamıyorum. Bu nasıl bir vicdan ve merhamettir? Çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Bu kadar aileye yazık değil mi?"

Oturma eylemini sürdüren aileler de terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan attı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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