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Diyarbakır'da 'hatalı sollama' kazası: 4'ü ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da, hatalı sollama yapan otomobilin sürücüsü, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da 'hatalı sollama' kazası: 4'ü ağır 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır- Bismil karayolunun 32'nci kilometresi Yuvacık mevkiinde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, Bismil yönüne giden 34 BFD 453 plakalı otomobil, iddiaya göre önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen 34 BAL 563 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Bismil ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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