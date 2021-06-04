  • BIST 1.428
  • Altın 523,885
  • Dolar 8,7001
  • Euro 10,5476
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Diyarbakır'da husumetli aileler arasında adliye çıkışı kavga: 5 yaralı, 10 gözaltı

DİYARBAKIR'da, husumetli 2 ailenin, mahkemede taraflardan bir kişinin tutuklanması sonrası yaptığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 10 şüpheli ise gözaltına alındı.
Diyarbakır'da husumetli aileler arasında adliye çıkışı kavga: 5 yaralı, 10 gözaltı

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Husumetli iki ailenin tarafları, adliyedeki mahkemede görülen duruşmaya katıldı. Duruşmada, taraflardan 1 kişi tutuklandı. Haberi alan tutuklu yakınları ile husumetli diğer aile, adliye önünde tartışmaya başladı. Adliye önünden ayrılan tarafların daha sonra Lise Caddesi’nde tekrar karşılaşıp, tartışmalarını sürdürmeleriyle olay kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miras kavgası kanlı bitti; amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü04 Haziran 2021 Cuma 06:37
  • 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı03 Haziran 2021 Perşembe 16:27
  • 'Futbolda şike kumpası' davasında sona gelindi03 Haziran 2021 Perşembe 14:05
  • Balıkesir merkezli 17 ildeki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama02 Haziran 2021 Çarşamba 23:33
  • Polis otosuna saldırıp bacağından vurulduğu, aracı kaçırdığı anlar ortaya çıktı02 Haziran 2021 Çarşamba 21:36
  • 350 jandarmanın katıldığı 'Kasırga' operasyonunda 22 gözaltı02 Haziran 2021 Çarşamba 21:36
  • Kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı02 Haziran 2021 Çarşamba 19:41
  • Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı02 Haziran 2021 Çarşamba 17:45
  • Makedon suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı02 Haziran 2021 Çarşamba 16:46
  • Silah zoruyla darbedip, senet imzalatan 4 kişi tutuklandı01 Haziran 2021 Salı 23:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti