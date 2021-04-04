Diyarbakır'da husumetliler silah ateşledi; sokaktan geçen 8 yaşındaki çocuk yaralandı

DİYARBAKIR'da, husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada sokaktan geçen 8 yaşındaki Y.A., yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Girne Caddesi'ndeki sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgadakiler tarafından silahla ateş edilmesiyle o sırada sokakta geçen 8 yaşındaki Y.A.'ya mermiler isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Y.A.'ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastane götürdü.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.