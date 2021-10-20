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Diyarbakır’da 'işyerinin önünde neden park ettin' kavgası: 11 kişi yaralandı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde fırın sahibinin, aracını park eden kişiye 'İş yerinin önünde neden park ettin' diye tepki göstermesiyle çıkan tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.
Diyarbakır’da 'işyerinin önünde neden park ettin' kavgası: 11 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Reyhan parkı yakınlarında meydana geldi. Mahallede bulunan fırının önünde aracıyla park eden ismi öğrenilemeyen kişi ile işyeri sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre fırın sahibinin "İş yerinin önünde neden park ettin" diye tepki göstermesi üzerine çıkan kavgaya tarafların yakınları da katıldı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İki grup sokak aralarına kaçarak kavgaya devam etti. Mahalle sakinleri kavgayı evlerinin penceresinden izleyerek o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla olay bölgesine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafları yatıştırmakta zor anlar yaşan polis, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı. Sağlık ekipleri ise bıçak ve sopa darbeleriyle yaralanan 11 kişiye müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HASTANELERİN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Polis ekipleri yaralıların bulunduğu hastanelerin çevresi ile mahallede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması içen geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Bu arada polisin olay yerinde yaptığı çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanırken, olay yerindeki görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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