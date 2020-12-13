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Diyarbakır'da kısıtlamada iki grup arasında silahlı kavga

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında, kepengi kapatılmış kıraathanenin içerisinde bulunan iki grup arasında çıkan ve caddeye sıçrayan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. 
Diyarbakır'da kısıtlamada iki grup arasında silahlı kavga

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde bulunan Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasında kepengi kapalı haldeki kıraathane içerisinde oldukları iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kıraathane dışına taşan kavgada 21 yaşındaki Ş.B. vücuduna isabet kurşunla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.B., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik şeridi ile kapatılan cadde de ve kıraathanede çok sayıda mermi tespit edildi. 

Koronavirüs tedbirleri gereği kapalı olması gereken iş yerini açtığı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle kıraathane işletmecisine cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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