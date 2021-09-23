  • BIST 1.401,040
  • Altın 499,51
  • Dolar 8,7200
  • Euro 10,2100
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 11 °C
»

Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören aşısız çift 3 gün arayla öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Cevat (50) ve Feside (48) Ateş çifti, tedavi gördükleri hastanede yapılan 3 gün arayla yaşamlarını yitirdi. Çiftin aşılarını yaptırmadığı belirtildi.
Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören aşısız çift 3 gün arayla öldü

Silvan'ın kırsal Çardak Mahallesi'nde yaşayan Cevat ve Feside Ateş çifti, 10 gün önce koronavirüs belirtileri gösterince, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne giderek PCR testi yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan çift, karantinaya alındı. Bir süre sonra durumları kötüleşen çift, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Cevat Ateş, 4 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cevat Ateş, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verilirken, hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Feside Ateş de, dün yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Feside Ateş, mahalle mezarlığında eşi Cevat Ateş'in yanında defnedildi.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, ilçede son zamanlarda vaka artışına dikkat çekerek, "Vakalarının çoğunun aşı olmayan vatandaşlar olduğu tespit edildi. Çardak Mahallesi'nde aynı aileden iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor ve mutlaka herkes aşısını zamanında yapmalıdır. 'Aşı ol Silvan' diyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'ya bir darbe daha: Komandolar tarafından etkisiz hale getirildiler23 Eylül 2021 Perşembe 13:13
  • "5 general istifa etti" iddiası sonrası MSB'den açıklama geldi23 Eylül 2021 Perşembe 13:00
  • Restorana açılan ateşte yaralanan işletmeci kurtarılamadı23 Eylül 2021 Perşembe 12:54
  • Mersin'de beton mikseri, şarampole yuvarlandı; sürücü öldü23 Eylül 2021 Perşembe 12:48
  • Ukrayna’da suikast girişimi kapsamında soruşturma sürüyor23 Eylül 2021 Perşembe 12:27
  • Tekirdağ'da hafif ticari araç, motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı23 Eylül 2021 Perşembe 12:25
  • MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi23 Eylül 2021 Perşembe 11:35
  • Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü 23 Eylül 2021 Perşembe 11:30
  • Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu 23 Eylül 2021 Perşembe 11:13
  • Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak23 Eylül 2021 Perşembe 11:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti